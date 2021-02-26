Шмигаль доручив підготувати санкції проти Білорусі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розглянути питання про введення санкцій проти Білорусі. Зокрема, проти чиновників і бізнесменів, близьких до режиму Олександра Лукашенка.

Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Нардеп опублікував відповідь Шмигаля на депутатське звернення. Згідно з документом, прем'єр доручив розглянути питання про санкції проти Білорусі Міністерству закордонних справ, Державній прикордонній службі та Мінекономіки.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв про недоцільність введення економічних санкцій проти Білорусі. За його словами, Київ не хоче душити санкціями Мінськ.

Напередодні Європейський союз на рік продовжив санкції проти посадових осіб з Білорусі. Санкції поширюються на 88 осіб, які причетні до репресій, залякування протестувальників, опозиційних політиків і журналістів. Серед них президент Олександр Лукашенко, а також сім юридичних осіб, чиї активи заморожені.