ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба об экономических санкциях Украины против Беларуси: это нецелесообразно

Новина українською → Киев, Четверг 24 декабря 2020 12:51
Кулеба об экономических санкциях Украины против Беларуси: это нецелесообразно Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси нецелесообразно. Украина не хочет "душить Беларусь санкциями".

Об этом он заявил на брифинге.

Однако, по словам министра, белорусские чиновники, задействованные к репрессиям против белорусского народа, должны понести ответственность.

"Что касается санкций ЕС. То мы все санкции изучаем, должны пройти внутренние государственные процедуры по внедрению тех или иных санкций ЕС. Но, я считаю, что нецелесообразно на данном этапе вводить Украине или присоединяться к экономическим санкциям в отношении Беларуси", - отметил он.

Кулеба рассказал, что с начала протестов в Минске Украина с Литвой и Польшей сразу предложили предоставить формат "Люблинского треугольника" как платформу для услуг посредничества. Впрочем, белорусская власть отказалась.

"Вопреки неким заявлениям, которые звучали со стороны Беларуси, я ни в каких разговорах не требую у партнеров "душить Беларусь санкциями" и уничтожать ее. Это противоречий самому духу отношений между украинским и белорусским народами", - заявил министр.

Напомним, семь стран-партнеров ЕС и Украина в частности, ввели санкции против действующей власти Беларуси.

Отметим, что Украина упростила выдачу видов на жительство гражданам Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Санкции Украина Дмитрий Кулеба Беларусь
NEWS
Какая COVID-вакцина поступит в Украину: названы главные факторы
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Какая COVID-вакцина поступит в Украину: названы главные факторы
DAILY
Нужен как воздух. Почему в больницах не хватает кислорода для больных COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Нужен как воздух. Почему в больницах не хватает кислорода для больных COVID-19