Шмыгаль назвал условие введения локдауна в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не собирается вводить локдаун. Впрочем, ухудшение ситуации с коронавирусом заставит власти прибегнуть к более жестоким ограничениям.

Об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, страны мира вводят полный локдаун, но Украина пока этого делать не будет.

"Мы сейчас не собираемся идти по этому пути, вводить локдаун целой страны, но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это, фактически, заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - заявил он.

Напомним, в Госпотребслужбе Киева рассказали РБК-Украина, как в стране могут усилить карантин. Сейчас обсуждают возможность введения "черной" зоны.

Отметим, пока в стране действует светофорный принцип деления страны на зоны карантина.

Кроме того, в Украине могут ввести карантин "выходного дня". В Минздраве допускают такую возможность.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса.