UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шмыгаль о локдауне: январь наиболее оптимальная дата

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 8 января, когда стартовал январский локдаун, является наиболее оптимальной датой. По его словам, это поможет остановить распространение коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге.

Шмыгаль считает, что закрытие Украины на карантин в декабре было бы труднее экономически.

"Старт ужесточения карантина с 8 января наиболее оптимальная дата. Это период, когда есть возможность не допустить распространение вируса после праздников и разорвать цепь заболеваемости", - заявил он.

Напомним, Кабмин ввел локдаун с 8 по 24 января из-за коронавируса. На этот период на деятельность ряда сфер введены жесткие ограничения.

Ранее сообщалось, что Украина среди стран с самыми мягкими карантинными ограничениями.

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что власти планируют вернуть адаптивный карантин после окончания январского локдауна. В целом режим карантина в Украине установлен до 28 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Денис ШмыгальЛокдаун