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"Северный поток-2": строительство в водах Дании затягивается до осени

Автор: РБК-Украина

Строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании может затянуться до осени. Ранее сообщалось о других сроках - до конца апреля.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Морское управление Дании (DMA).

Сообщается, что сегодня судно "Академик Черский" вышло из немецкого порта Висмар и проследовало в направлении Калининграда для прохождения ходовых испытаний. После этого ожидается, что судно примет участие в прокладке газопровода в водах Дании.

"Nord Stream 2 AG направила соответствующее уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы должны выполняться в соответствии с имеющимися разрешениями", - отметили в компании-операторе "Северного потока-2".

Кроме того, Морское управление Дании сообщило, что ожидает завершения строительных работ к концу сентября. В настоящее время в ее водах работает другое российское судно "Фортуна".

Отметим, на сегодня трубопровод почти завершен, осталось проложить около 120 км труб в датских водах и почти 30 км в немецких.

Напомним, ранее сообщалось, что "Северный поток-2" планируют достроить в водах Дании к концу апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот проект очередным ударом, поскольку запуск нового газопровода может сократить объемы транзита российского газа в страны ЕС.

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Новости Украины ДаниягазопроводСеверный поток-2
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