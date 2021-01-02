Секретность снизится: оборонные закупки для ВСУ переводят на стандарты НАТО

В Украине вступил в силу закон об оборонных закупках. Уровень их секретности должен снизиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.

Подчеркнем, ранее советник министра обороны Украины Артур Переверзев подчеркивал, что этот проект закона "призван системно снизить уровень секретности закупок вооружения и военной техники".

Он также должен способствовать постепенному переходу к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО.

Закон определяет, что оборонные закупки - это осуществление государственным заказчиком закупок товаров, работ и услуг, предназначенных для выполнения госпрограмм в сферах национальной безопасности и обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Законодатели дали определение понятию "план качества". Указано, что это документ, который устанавливает требования к деятельности (процессам), распределению ответственности и управлению соответствующими ресурсами, которые должны применяться к конкретным товарам, работам и услугам для обеспечения их качества при выполнении госконтракта.

Исключительно для национальных производителей предусмотрели возможность увеличения предельно допустимого уровня рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур.

Закон будут применять при условии, что стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равна или превышает 200 тысяч гривен, для работ оборонного назначения и работ для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны - 1,5 миллиона гривен, определенных этим законом госзаказчиков, осуществляющих оборонные закупки.

При этом госзаказчик не имеет права делить предмет закупки на части с целью избежать действия закона.

Однако действие этого документа не распространяется на оборонные закупки через международные специализированные организации, их представительства, через специализированные фонды, предприятия, учреждения и организации, перечень которых определен Кабмином, а также через механизмы Программы правительства США "Международные военные продажи".

С 31 марта планирование оборонных закупок будет осуществляться в соответствии с этим законом.

Напомним, Раде ранее рекомендовали отсрочить вступление в силу этого закона. Его предлагали ввести в действие с 1 июля 2021 года.

Как писало РБК-Украина, в августе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об оборонных закупках".

Так, 17 июля Верховная рада окончательно приняла этот закон. За него проголосовали 276 нардепов.