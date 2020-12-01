Сегодня Рада рассмотрит вопрос поддержки бизнеса

Сегодня, 1 декабря, Верховная рада на заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс. В частности, будут рассмотрены законопроекты о поддержке бизнеса на период карантина.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Так, на рассмотрение парламента будет вынесен президентский законопроект №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина.

Также запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта №3039а относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга.

Кроме этого Рада рассмотрит вопрос создания Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области. Также во втором чтении планируют рассмотреть законопроект №3087-д о Бюро экономической безопасности Украины, проект закона №3014 "Об электронных коммуникации", и №3628 об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Заседание парламента запланировано на 10:00.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский анонсировал, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен.

Также сообщалось, что сегодня под стенами ВР проходит акция протеста предпринимателей, которые требуют принятия законопроектов о поддержке бизнеса.