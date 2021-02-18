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СБУ объявила подозрение замглавы Минобороны РФ. Захватывал Иловайск и Дебальцево

Автор: Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации Андрею Картаполову. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что Картаполову в Украине грозит пожизненное лишение свободы.

Подозрение сообщили по статьям УКУ по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством).

Более того, как сообщили в СБУ, Картаполов в августе 2014 года руководил российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, а также принимал участие в организации убийства украинских воинов возле Иловайска во время их выхода так называемым "зеленым коридором" под предоставленные "гарантии" руководства РФ.

Также, по данным СБУ, он руководил захватами города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

"По мнению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ", - говорится в сообщении.

Ранее Офис генпрокурора Украины назвал единственный фактор, который привел к гибели более 300 украинских военных в Иловайске в августе 2014 года.

Напомним, на этой неделе Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Анатолию Шарию.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерацияподозрение
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