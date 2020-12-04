Сажать не будут. Почему Рада смягчила наказание за ложь в декларациях

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков объяснил, почему парламент не возобновил тюремное заключение за ложь в электронных декларациях. По его словам, такая норма была предметом споров.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, который транслировал телеканал "Рада".

Принятый нардепами законопроект №4460-д не содержит пунктов о лишении свободы, потому что это было предметом споров, а закон "нужно было принимать быстро".

"Когда начала работать рабочая группа и нарабатывался этот законопроект, некоторые политические силы занимали более радикальную позицию, остальные - менее радикальную позицию, и мы видели, что мы увязаем в этом процессе", - рассказал спикер ВР.

Разумков подчеркнул, что лично поддерживал норму о лишении свободы за ложь в декларации, а предложенный им законопроект восстанавливал статью 366 прим. 1 Уголовного кодекса в полном объеме, в том числе с заключением.

По словам спикера, Раде было принципиально вернуть уголовную ответственность за ложь в декларациях.

"И это также было предметом компромисса - мы это сделали. Второе - сделать жесткое давление на людей, которые хотят или будут манипулировать, чтобы не декларироваться. Уголовная ответственность и ограничение свободы также являются достаточно серьезным аргументом для того, чтобы этого не делать", - заверил глава парламента.

Напомним, Рада одобрила законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование. Законопроект №4460-д поддержали 289 нардепов.

Как писало РБК-Украина, ранее НАПК заявило, что отсутствие лишения свободы за ложь в декларациях не будет способствовать эффективному предотвращению коррупции.