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Санду выступила за отставку правительства и досрочные выборы в Молдове

Автор: РБК-Украина

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступает за отставку действующего правительства. Она также поддерживает идею досрочных парламентских выборов.

Об этом она заявила на большой пресс-конференции, передает newsmaker.md.

По ее словам, граждане Молдовы на выборах проголосовали не только против действующего президента Игоря Додона, но и против его правительства.

"Это правительство должно уйти", - заявила Санду.

Она также напомнила, что в своем время ее правительство отправили в отставку, потому что "парламентское большинство испугалось реформы юстиции".

"Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией. Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство", - добавила Санду.

Напомним, ранее Санду заявила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск из непризнанного Приднестровья. МИД России уже расценил это заявление, как подрыв "миротворческих усилий".

Она также сообщила, что в первые дни после инаугурации посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

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Новости Украины МолдоваотставкаМайя Санду