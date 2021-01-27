ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Санду определилась с кандидатурой нового премьера Молдовы

Новина українською → Кишинев, Среда 27 января 2021 17:59
Санду определилась с кандидатурой нового премьера Молдовы Фото: Наталья Гаврилица (facebook.com/NataliaGavrilitaMF)
Автор: РБК-Украина

Президент Молдовы Майя Санду определилась с кандидатурой нового премьера. Она предложит назначить на этот пост бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу.

Об этом сообщает newsmaker.md.

"Это заслуживающий доверия профессионал. Я уже поставила перед ней задачу создать команду и подготовить программу, главная цель которой будет борьба с коррупцией и экономическое развитие", - заявила Санду.

При этом она отметила, что до сих пор считает досрочные парламентские выборы единственным выходом из кризиса. Отметим, согласно молдавскому законодательству, у Гаврилицы есть 15 дней, чтобы представить на утверждение парламента состав и программу работы правительства.

Отметим, если Гаврилица станет премьером Молдовы, то в этой стране женщины займут все наивысшие должности - президент, премьер и спикер парламента. Парламент Молдовы возглавляет Зинаида Гречаный.

Напомним, ранее Санду назначила временно исполняющего обязанности премьер-министра. Им стал министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой.

Также сообщалось, что Санду планирует начать процедуру роспуска парламента Молдовы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Премьер-министр Молдова Майя Санду
NEWS
Путин о санкциях: увеличивают риски применения военной силы
РБК-Украинаинформационное агентство Путин о санкциях: увеличивают риски применения военной силы
DAILY
Под знаком опроса. Как и зачем Рада приняла закон о референдуме
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Под знаком опроса. Как и зачем Рада приняла закон о референдуме