Санду визначилася з кандидатурою нового прем'єра Молдови

Президент Молдови Майя Санду визначилася з кандидатурою нового прем'єра. Вона запропонує призначити на цей пост колишнього міністра фінансів Наталю Гавріліцу.

Про це повідомляє newsmaker.md.

"Це професіонал, що заслуговує на довіру. Я вже поставила перед нею завдання створити команду і підготувати програму, головна мета якої буде боротьба з корупцією і економічний розвиток", - заявила Санду.

При цьому вона зазначила, що досі вважає дострокові парламентські вибори єдиним виходом з кризи. Зазначимо, згідно з молдавським законодавством, у Гавріліци є 15 днів, щоб подати на затвердження парламенту склад і програму роботи уряду.

Зазначимо, якщо Гавріліца стане прем'єром Молдови, то в цій країні жінки займуть всі найвищі посади - президент, прем'єр і спікер парламенту. Парламент Молдови очолює Зінаїда Гречаний.

Нагадаємо, раніше Санду призначила тимчасово виконуючого обов'язки прем'єр-міністра. Ним став міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ауреліо Чокой.

Також повідомлялося, що Санду планує розпочати процедуру розпуску парламенту Молдови.