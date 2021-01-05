UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Санду назвала вопросы, которые хочет обсудить на встрече с Зеленским

Автор: Игорь Литвиненко

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду во время визита в Украину проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленском. Среди главных вопросов, которые будут обсуждаться на встрече президентов - безопасность региона и евроитеграция стран.

Об этом Санду сообщила в интервью Deutsche Welle.

Президент Молдовы отметила, что сейчас хочет восстановить отношения с Украиной, так как последняя встреча на уровне президентов стран произошла еще 4 года назад.

"Нам важно восстановить отношения. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции. То есть конкретные вопросы", - сказала Санду.

Напомним, визит Санду в Украину запланирован на 12 января. Во время визита она проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Отметим, Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове, набрав 57,75% голосов, тогда как действующий президент Игорь Додон - 42,25%. Инаугурация Санду прошла 24 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийСанду