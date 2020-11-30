Санду исключает карабахский сценарий в Приднестровье: нет предпосылок

Избранный президент Молдовы Майя Санду исключает возможность карабахского сценария с целью восстановления контроля над непризнанным Приднестровьем. По ее мнению, для силового решения конфликта нет предпосылок.

Об этом она заявила в интервью российскому телеканалу РБК.

По ее словам, на сегодня нет угрозы повторения карабахского сценария в Приднестровье.

"Разрешение конфликта должно быть исключительно мирным. То есть мы должны найти эти исключительно мирные дипломатические методы. Там нет никакой угрозы и нет никаких предпосылок для возобновления военных действий", - отметила Санду.

Она также подчеркнула, что в отличие от других конфликтов на постсоветском пространстве в случае Кишинева и Тирасполя нет этнических или религиозных противоречий.

"А если говорить о русскоязычных, то в Кишиневе намного больше русскоязычного населения, чем во всем Приднестровье", - сказала Санду и добавила, что урегулирование ситуации должно происходит на основании территориальной целостности Молдовы.

Напомним, ранее Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья, а также сменить формат миротворческой миссии.

У президента России Владимира Путина уже заявили, что заявления Санду по Приднестровью угрожают дестабилизацией в регионе.

Отметим, в сентябре Азербайджан перешел в масштабное наступление на Нагорный Карабах, чтобы вернуть контроль над регионом. После полутора месяцев ожесточенных боев армянская сторона фактически капитулировала, обязавшись вывести свои войска и передав под контроль Баку несколько районов по условиям мирного соглашения.