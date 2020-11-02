"Это ураган": Зеленский оценил работу Конституционного суда

Президент Владимир Зеленский оценил работу Конституционного суда. По его словам, работу КСУ можно сравнить с ураганом.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "ICTV".

Зеленский также сравнил решение Конституционного суда с последствиями урагана.

"Вы знаете, в принципе сегодня работу Конституционного суда я оцениваю как ураган. И мы говорим о последствиях этого урагана. Неслучайным было решение именно через законодательные инициативы бороться именно с ураганом, а не его последствиями", - сказал президент.

Глава государства добавил, что решение КСУ по декларированию было "сюрпризом", направленным против государства.

"Уверен, что многие люди за этим стоят. Мы видим, какие это партии. Мы знаем, что это представители "ОПЗЖ" и" За майбутнє", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как убежден президент, оперативное реагирование на действия КСУ помешало принятию новых решений относительно других важных законов.

"Сегодня мы видим, что могло произойти. Сегодня они могли отменить земельную реформу. Они побоялись и людей, которые пришли под суд. Во вторник будет рассмотрение закона о языке. Это риск для государства. Они испытывают президента и правительство, а что же будет дальше", - пояснил он.

Напомним, 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Этим решением было заблокировано более 100 уголовных дел по этой статье.