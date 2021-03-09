Россия не видит необходимости в создании единой армии с Беларусью, - посол

На сегодня Россия не видит необходимости в объединении своей армии с белорусской. Вооруженные силы обеих стран взаимодействуют только для защиты собственных границ.

"По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ ", - заявил Мезенцев.

Он также подчеркнул, что уровень взаимодействия между министерствами обороны России и Беларуси достаточен для обеспечения обороноспособности двух государств.