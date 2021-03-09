Росія не бачить необхідності в створенні єдиної армії з Білоруссю, - посол

На сьогодні Росія не бачить необхідності в об'єднанні своєї армії з білоруською. Збройні сили обох країн взаємодіють тільки для захисту власних кордонів.

"З приводу виходу на єдину армію, це, напевно, хороша фантазія, гіпотеза. Я не бачу в цьому сьогодні ніякої необхідності. І взаємодії в рамках ОДКБ достатньо для того, щоб забезпечити непорушність наших кордонів ", - заявив Мезенцев.

Він також підкреслив, що рівень взаємодії між міністерствами оборони Росії та Білорусі достатній для забезпечення обороноздатності двох держав.