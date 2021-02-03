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Спустя годы и по секторам: как могут пройти украинские выборы в ОРДЛО

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 16:42
Спустя годы и по секторам: как могут пройти украинские выборы в ОРДЛО Фото: Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: РБК-Украина

Украинские выборы после деоккупации Донбасса могут проходить секторально, если территории будут освобождаться постепенно. При этом голосование за органы местной власти сможет состояться через 2-6 лет после деоккупации.

Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Вице-премьер отметил, что в законопроекте о переходном периоде говорится, что для выборов на освобожденной территории должны сложиться конкретные условия. В том числе, необходимо добиться безопасности, обеспечить доступ к украинским СМИ и конкуренцию политических партий.

"Копенгагенский стандарт в сфере выборов невозможно выполнить без деоккупации, демилитаризации, разоружения. Без этого проводить голосование бессмысленно и даже опасно, потому что любое недовольство результатами волеизъявления приведёт к повторной эскалации", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что, возможно, выборы будут проходить секторально. То есть, в районе, где уже выполнено условия безопасности - демилитаризация и разоружение.

"Выборы в органы местного самоуправления состоятся через два-шесть лет после деоккупации (одновременно с местными выборами по всей стране), чтобы уже местные органы власти занимались жизнедеятельностью этих территорий", - добавил вице-премьер.

При этом на национальных выборах жители ОРДЛО смогут голосовать, только зарегистрировавшись как избиратели на территории, где они проводятся.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предложила наработать единый план по Донбассу.

РБК-Украина писало, что Украина согласна на выборы в ОРДЛО только после вывода незаконных вооруженных формирований и возврата контроля над своей восточной границей.

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