Украина демонстрирует приверженность минским соглашениям, - МИД Франции

Украина демонстрирует приверженность полному выполнению минских договоренностей. Украина также предана своим обязательствам по имплементации "формулы Штайнмайера".

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции.

Во французском МИД отметили, что продлив в декабре 2019 года действующий закона по статусу Донбасса, Украина смогла избежать правового вакуума.

После этого украинская сторона, как отмечают в МИД, в рамках Трехсторонней контактной группы продолжала обсуждение конкретных способов интеграции "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

"Франция, наряду с Германией, продолжает свои усилия в рамках нормандского формата с целью заставить стороны выполнить обязательства, взятые на саммите в Париже, с целью достижения прогресса в направлении установления справедливого и устойчивого мира на востоке Украины", - подчеркнули во французском ведомстве.

Напомним, в августе этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие реализации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Кроме того, на прошлой неделе в украинской делегации в ТКГ заявили о сомнениях относительно имплементации "формулы Штайнмайера" до конца этого года. Соответствующий проект закона еще не готов.