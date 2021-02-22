Россия пытается сорвать открытие "Крымской платформы", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал правильным путем открытие "Крымской платформы". Однако, Россия пытается его сорвать.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".
Кулеба рассказал, что получает из различных открытых и закрытых каналов информацию о том, какой "кипишь" и нервную реакцию вызывают такие действия Украины у Российской Федерации.
"То есть там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе. Поставлены две задачи. Первая - дискредитировать "Крымскую платформу" на старте как такую. И второе - сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите, который состоится в августе", - рассказал он.
По его словам, такая реакция России означает, что "они боятся и что они понимают те угрозы, которые мы несем им с созданием "Крымской платформы".
Ранее сообщалось, что Украина вместе с международными партнерами работает над усилением политического давления на Российскую Федерацию.
Напомним, Крымскую платформу" запустят и на базе ПАСЕ. Это дополнительная площадка для обсуждения нарушений прав человека на оккупированном полуострове.