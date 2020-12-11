Россия единственная, с кем нужно вести переговоры по Донбассу, - Данилов

Украина должна обсуждать вопросы войны на Донбассе только с Россией. Боевики в ОРДЛО ничего не решают.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".

Он отметил, что в текущей ситуации Украина не может решить вопрос на Донбассе военным путем, а потому приходится вести постоянные переговоры.

"Все переговоры, которые сегодня идут, связаны с большим желанием завершить эту войну. Но разговаривать с людьми, которые не принимают никаких решений - это просто трата времени. Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия. Другие люди - это наемники, это коллаборанты", - сказал Данилов.

Ранее сегодня советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН. Украинская сторона предлагает в 4 раза увеличить состав миссии ОБСЕ.

Также сообщалось, что украинская сторона СЦКК фиксирует увеличение случаев применения снайперов российско-оккупационными силами на Донбассе. В ноябре вражеские снайперы четыре раза обстреливали позиции ООС.

Кроме этого, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на сегодня нет предпосылок для нормандской встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции в 2021 году. Это связано с тем, что Москва не меняет свою позицию.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря очевидцы рассказывают, через какие ужасы проходят пленные в ОРДЛО. Также гости студии, среди которых Михеил Саакашвили, Алексей Данилов, Игорь Кузин, Михаил Радуцкий и другие, дискутируют на тему жесткого карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, обсуждают российскую вакцину и не только.

"Свобода слова Савика Шустера" от 11 декабря

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, насколько готова инфраструктура для проведения массовой вакцинации.

Максим Степанов

Также биолог-генетик Александр Коляда рассказал о технологиях, которые использовались при создании вакцин против коронавируса.

Александр Коляда

А заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград прокомментировала страхи родителей, связанные с вакцинацией.

Наталья Виноград

Не обошлось и без скандалов. Так, например, предлагаем посмотреть на спор между народным депутатом Алексеем Гончаренко и министром Максимом Степановым о финансировании по проведению вакцинации в Украине.

Степанов и Гончаренко

Еще на прошлой неделе председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал про налоговые инициативы, которые спровоцировали протесты ФОПов, и о том, почему власть изменила свою позицию относительно их внедрения.

Дмитрий Наталуха