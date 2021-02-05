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Резніков про вакцинацію в ОРДЛО: використаємо як доказ контролю з боку Росії

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 20:57
Резніков про вакцинацію в ОРДЛО: використаємо як доказ контролю з боку Росії Фото: Олексій Резніков (t.me OP_UA)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков відреагував на інформацію про щеплення населення ОРДЛО російською COVID-вакциною. Він назвав це підтвердженням контролю бойовиків з боку Росії.

Про це йдеться в інтерв'ю Резнікова для "Укрінформ".

За словами міністра, проведення Росією вакцинації населення ОРДЛО без згоди України є порушенням українського законодавства.

"Якщо російська влада на українській території, без нашої згоди проводить якісь випробування на людях невідомої та несертифікованої в нас вакцини, це є порушенням українських законів. Вони наражають населення України на ризик і нестимуть за це відповідальність", - сказав він.

Резніков наголосив, що Україна обов'язково скористається цим фактом в міжнародних судах.

"Але головне, що таким чином вони ще раз підтверджують наявність контролю з боку Росії на цих окупованих територіях. І цим ми обов’язково скористаємося в усіх міжнародних судових інстанціях", - заявив міністр.

Нагадаємо, цього тижня в так званих "ДНР" та "ЛНР" заявили про нібито початок вакцинації населення російською COVID-вакциною "Спутник-V".

Як писало РБК-Україна, в Кремлі підтвердили, що поставлятимуть свою вакцину від коронавірусу на окупований Донбас.

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