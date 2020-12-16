Резерва госслужащих не будет: Рада провалила закон

В Украине не создадут резерв государственных служащих. Верховная рада провалила доработанный законопроект №3491.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали только 224 нардепа.

"Уважаемые коллеги, закон отклонен", - прокомментировал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Ранее комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту принять этот закон.

В частности, комитет сохранил концепцию и ключевые положения принятой Радой редакции закона о введении кандидатского резерва. В доработанной редакции также предлагали восстановить конкурсы на государственную службу и объявить конкурсы на должности госслужбы.

Напомним, в начале сентября нардепы отправили на доработку в профильный комитет этот законопроект с предложениями главы государства Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина, в конце июля президент ветировал этот законопроект и вернул в Верховную раду со своими предложениями.

Так, в начале июля парламент принял во втором чтении соответствующий законопроект №3491 о создании такого резерва.