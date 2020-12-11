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В Украине создадут резерв госслужащих: комитет поддержал доработанный закон

Новина українською → Украина, Пятница 11 декабря 2020 17:12
В Украине создадут резерв госслужащих: комитет поддержал доработанный закон Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине планируют создать резерв государственных служащих. Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной раде принять доработанный законопроект №3491.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что комитет сохранил концепцию и ключевые положения принятой ВР редакции закона о введении кандидатского резерва - информационной системы (базы данных), в которую будет заноситься информация о кандидатах для занятия должностей госслужбы, соответствующих определенным требованиям и успешно прошедших все этапы оценивания во время конкурсного отбора.

В доработанной редакции предлагают восстановить конкурсы на государственную службу и объявить конкурсы на должности госслужбы, которые во время карантина были заполнены путем отбора:

  • на должности госслужбы категории "А" - в шестимесячный срок со дня вступления в силу данного закона;
  • на должности госслужбы категорий "Б" и "В" - в течение года со дня вступления в силу документа.

В законе предлагают оставлять служащего по решению руководителя и с его согласия на работе по достижении 65-летнего возраста, но не более чем до достижения им 70-летия.

Также из ЗУ "О госслужбе" исключают статью "Дополнительные основания прекращения государственной службы отдельных государственных служащих по инициативе субъекта назначения", чтобы исключить увольнения чиновников категории "А" по политически мотивированным решениям.

"Комитет принял рекомендовать доработанный закон №3491 принять при повторном рассмотрении в целом", - указано в сообщении.

Напомним, в начале сентября Рада отправила на доработку этот законопроект с предложениями главы государства Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина, в конце июля президент ветировал этот законопроект и вернул в Верховную раду со своими предложениями.

Так, в начале июля Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3491 о создании такого резерва.

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