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Решение КСУ может привести к приостановке безвиза с Евросоюзом, - посол  

Новина українською → Киев, Четверг 29 октября 2020 12:42
Решение КСУ может привести к приостановке безвиза с Евросоюзом, - посол   Фото: безвиз с Евросоюзом оказался под угрозой (flickr.com/libereurope)
Автор: РБК-Украина

Решение Конституционного суда Украины, которое касается деятельности антикоррупционных органов, может привести к приостановке безвиза с Европейским союзом. Пока об этом в ЕС говорят неофициально.

Об этом посол Украины при ЕС Николай Точицкий сообщил в письме вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, пишет "Европейская правда".

По словам Точицкого, украинские контакты пока неофициально отмечают, что решение КСУ об отмене ключевых полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и уголовной ответственности за недостоверное декларирование является достаточным основанием, чтобы Еврокомиссия могла запустить механизм временной приостановки безвиза.

В письме также говорится о том, что Евросоюз обеспокоен решениями КСУ и Окружного админсуда Киева о деятельности антикоррупционных органов, а независимость, институциональная способность и устойчивость антикоррупционной инфраструктуры - это критерии достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с ЕС.

В том числе, речь идет о сохранении безвиза, дальнейших траншах макрофинансовой помощи ЕС, интеграции в европейский энергетический рынок и так далее.

Точицкий настаивает на том, чтобя для предотвращения неблагоприятного сценария следует сформировать рабочую группу по изменениям в Конституцию Украины с участием представителей Верховной рады, Офиса президента, гражданского общества, судей и ученых.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал уголовную ответственность за недостоверное декларирование такой, которая не соответствует Конституции. Также он отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов, в связи с чем был закрыт Реестр электронных деклараций.

Кроме того, Окружной административный суд Киева постановил уволить Артема Сытника с поста директора НАБУ.

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