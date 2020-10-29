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Решение КСУ по декларированию создает проблемы в отношениях с партнерами, - МИД

Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Решение Конституционного суда Украины по декларированию создает проблемы в отношениях с международными партнерами. Власть будет искать вместе с ними оптимальные пути решения этой проблемы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

"Нельзя не уважать решения судов, но нельзя не констатировать, что решение суда создает проблему не только для развития страны, но и для отношений с нашими партнерами, которые способствовали становлению этих органов", - сказал он.

По словам министра, власти будут искать пути решения этой проблемы.

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"Очень скоро вы увидите конкретные шаги в этом направлении. Задача - это совместно с нашими партнерами найти оптимальные пути решения этой проблемы и обеспечить, чтобы антикоррупционная система в Украине действовала. Мы будем делать это не потому, что это нас кто-то просит делать извне, а потому, что это в наших интересах ", - подчеркнул Кулеба.

В комментарии РБК-Украина судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко заявил, что суд отменил электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Напомним, КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил РБК-Украина, что решения суда против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныМИД УкраиныДмитрий Кулеба