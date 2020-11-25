Разведка заявила о кампании России по дискредитации руководства Украины

Российская Федерация активизировала кампанию по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. Целью кампании Кремля является провоцирование недоверия к высшему руководству и дискредитация его деятельности по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявили в Генеральном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В своей кампании по дезинформации Кремль применяет пророссийские СМИ, журналистов и "агентов влияния", которые, в частности, находятся на территории Украины.

Одним из направлений кампании является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, например, связанных с пандемией коронавируса.

"Все это происходит на фоне целенаправленных усилий верховного главнокомандующего ВС Украины, Минобороны и военной разведки Украины на пути повышения эффективности действий по отражению российской вооруженной агрессии и внедрение системных реформ по обретению новых возможностей отечественного войска по стандартам НАТО", - отметили в ГУР.

Напомним, в Украине хотят открыть штаб-квартиру международного офиса по борьбе с дезинформацией и фейками. Штаб-квартира будет размещена в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что журналисты Bellingcat установили, что военная разведка России координировала распространение ложной информации о катастрофе MH17 на Донбассе.