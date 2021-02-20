Разумков созвал внеочередное заседание Рады: что рассмотрят

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков официально созвал внеочередное заседание парламента. Заседание назначили на 12 часов вторника, 23 февраля.
Об этом сообщили в Аппарате ВР.
На внеочередном заседании Рады народные депутаты рассмотрят законопроект для восстановления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также в отношении полномочий исполняющих обязанности министра.
Речь идет о законопроекте, который ветировал президент Владимир Зеленский и вернул в Раду с предложениями.
Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, из-за вето закона выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой, потому что и.о. главы Минэнерго не может подписать необходимые документы.
Напомним, 16 февраля Верховная Рада приняла проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы".
Однако президент Зеленский наложил вето на этот законопроект. Президент попросил депутатов пересмотреть полномочия заместителей министров.