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Разумков созвал внеочередное заседание Рады: что рассмотрят

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков официально созвал внеочередное заседание парламента. Заседание назначили на 12 часов вторника, 23 февраля.

Об этом сообщили в Аппарате ВР.

На внеочередном заседании Рады народные депутаты рассмотрят законопроект для восстановления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также в отношении полномочий исполняющих обязанности министра.

Речь идет о законопроекте, который ветировал президент Владимир Зеленский и вернул в Раду с предложениями.

Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, из-за вето закона выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой, потому что и.о. главы Минэнерго не может подписать необходимые документы.

Напомним, 16 февраля Верховная Рада приняла проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы".

Однако президент Зеленский наложил вето на этот законопроект. Президент попросил депутатов пересмотреть полномочия заместителей министров.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
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