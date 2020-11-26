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Разумков снова сдал положительный тест на коронавирус

Автор: Юлия Струк

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что его тест на коронавирус снова оказался положительным. Он до сих пор находится на самоизоляции.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "позитивный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", - написал спикер ВР.

Разумков отметил, что статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная.

"Надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний в течение последних недель должно положительно повлиять на общую картину. Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работе", - сообщил он.

Напомним, ранее заместитель главы ВР Елена Кондратюк сообщила, что на сегодня 27 народных депутатов болеют COVID-19. Также вирус подтвердили у 34 работников Аппарата Рады.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Разумков заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

Позже стало известно, что у первого заместителя главы Рады Руслана Стефанчука тоже подтвердили коронавирус.

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Новости Украины Верховная РадаДмитрий РазумковКоронавирус