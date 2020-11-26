Разумков снова сдал положительный тест на коронавирус

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что его тест на коронавирус снова оказался положительным. Он до сих пор находится на самоизоляции.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "позитивный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", - написал спикер ВР.

Разумков отметил, что статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная.

"Надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний в течение последних недель должно положительно повлиять на общую картину. Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работе", - сообщил он.

Напомним, ранее заместитель главы ВР Елена Кондратюк сообщила, что на сегодня 27 народных депутатов болеют COVID-19. Также вирус подтвердили у 34 работников Аппарата Рады.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Разумков заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

Позже стало известно, что у первого заместителя главы Рады Руслана Стефанчука тоже подтвердили коронавирус.