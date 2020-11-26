Разумков знову здав позитивний тест на коронавірус
Глава Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що його тест на коронавірус знову виявився позитивним. Він ще досі перебуває на самоізоляції.
Про це він повідомив у своєму Facebook.
"Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі "позитивний". Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня", - написав спікер ВР.
Разумков зазначив, що статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна.
"Сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину. Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи", - повідомив він.
Нагадаємо, раніше заступник глави ВР Олена Кондратюк повідомила, що на сьогодні 27 народних депутатів хворіють COVID-19. Також вірус підтвердили у 34 працівників Апарату Ради.
Як писало РБК-Україна, на початку листопада Разумков заразився коронавірусом і відправився на самоізоляцію.
Пізніше стало відомо, що у першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука теж підтвердили коронавірус.