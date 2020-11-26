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Разумков знову здав позитивний тест на коронавірус

Новость на русском → Україна, Четвер 26 листопада 2020 10:13
Разумков знову здав позитивний тест на коронавірус Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що його тест на коронавірус знову виявився позитивним. Він ще досі перебуває на самоізоляції.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі "позитивний". Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня", - написав спікер ВР.

Разумков зазначив, що статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна.

"Сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину. Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше заступник глави ВР Олена Кондратюк повідомила, що на сьогодні 27 народних депутатів хворіють COVID-19. Також вірус підтвердили у 34 працівників Апарату Ради.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада Разумков заразився коронавірусом і відправився на самоізоляцію.

Пізніше стало відомо, що у першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука теж підтвердили коронавірус.

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