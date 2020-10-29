Разумков о решении КСУ: будет реакция со стороны Рады и президента

На решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона о предотвращении коррупции и уголовной ответственности за недостоверное декларирование оперативно отреагируют Верховная рада и президент. В частности, Рада доработает антикоррупционное законодательство с учетом позиции КСУ.

Об этом в ходе рабочего визита в Германию заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

По его словам, давление недопустимо на любую ветвь власти.

"Но если мы исходим из антикоррупционной реформы, она более чем важна для государства... Вы видите реакцию наших иностранных партнеров. Она, мягко говоря, достаточно серьезная. И те достижения, которые были сделаны на протяжении нескольких лет... я говорю и о НАБУ, и о САП, и о Высшем антикоррупционном суде - это все маленькие, но важные шаги в борьбе с коррупцией", - отметил Разумков.

Он также рассказал о последствиях решения КСУ.

"Я уверен, что достаточно быстро будет реакция со стороны парламента и президента. И мы будем на законодательном уровне дорабатывать те механизмы, которые есть на сегодня, для того, чтобы система продолжала работать", - добавил Разумков.

Кроме того, нардеп и представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в эфире "Громадського радіо" заявила, что парламент отреагирует на пробелы, которые возникли в законодательстве.

"В ближайшее время будут внесены соответствующие законодательные инициативы для устранения положений, которые признаны судом неконституционными. Они разбалансируют систему антикоррупционного законодательства, в дальнейшем она не может эффективно работать", - отметила нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО в связи со скандальным решением Конституционного суда.

А посол Украины при ЕС Николай Точицкий уже предупредил, что Евросоюз может приостановить безвизовый режим из-за этого решения.