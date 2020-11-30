Разумков назвал условие рассмотрения законов о поддержке бизнеса на этой неделе

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал условие рассмотрения законопроектов президента Владимира Зеленского о поддержке бизнеса на время карантина. Для этого требуется согласие одной из оппозиционных фракций.

Об этом он рассказал в ходе заседания согласительного совета.

"О законопроектах, связанных с помощью бизнесу... сегодня утром на встрече с представителями депутатских фракций и групп мы их проговорили, там есть некоторые аспекты, но в целом почти все согласились применить такую же "ковидную" процедуру (процедура Ad hoc, - ред.). Единственное - мы ждем еще ответа от ОПЗЖ", - отметил спикер Рады.

Разумков объяснил, что для применения процедуры Ad hoc нужна поддержка всех депутатских фракций и групп.

"Тогда мы сможем рассматривать все три законопроекта в стенах ВР на этой неделе", - подытожил парламентарий.

Напомним, ранее глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря. Он предусматривает компенсацию для наемных работников.

Как писало РБК-Украина, 26 ноября в Раде появились тексты законопроектов президента о поддержке бизнеса на время карантина. Речь идет о проектах №4229-4231.