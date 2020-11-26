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Кризис с КСУ: рабочая группа Рады согласовала ряд ключевых предложений

Новина українською → Украина, Четверг 26 ноября 2020 10:38
Кризис с КСУ: рабочая группа Рады согласовала ряд ключевых предложений Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Рабочая группа Верховной рады по урегулированию кризиса с Конституционным судом Украины согласовала ряд ключевых предложений. Спикер ВР Дмитрий Разумков назвал главные из них.

Об этом он написал в своем Facebook.

"До сих пор нерешенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций", - отметил спикер Рады.

Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации.

Разумков уверен, что Рада решит этот вопрос в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенством права.

"Кроме того, ждем от Кабинета министров подготовленный проект бюджета на 2021 год, поскольку времени для его принятия осталось не так много", - добавил он.

Напомним, ранее в рабочей группе ВР по вопросам урегулирования кризиса с Конституционным судом Украины заявили, что не будут сообщать СМИ о предварительных договоренностях.

Как писало РБК-Украина, в Раде создали рабочую группу, которая должна разработать законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины. Группа должна наработать проекты до 1 декабря.

Подробнее о том, как власти намерены выходить из конституционного кризиса, читайте в материале РБК-Украина.

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