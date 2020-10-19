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В Раде рассказали, пойдут ли дети в школу с ноября

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак, говорится в материале "Ушли на перемену: вернутся ли дети в школу в ноябре".

Бабак считает, что дети не могут заниматься дистанционно.

"Потому что дети не могут заниматься дистанционно - у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать", - заявил он.

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Дети вернутся в школу, если эпидситуация будет позволять. В другом случае - они будут временно переведены на дистанционное обучение.

Все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных" зон. Дальше решение будет за местными властями, добавил нардеп.

Напомним, сегодня в Украине вступили в силу обновленные зоны карантина.

До этого мэр Ивано-Франковска заявил, что из-за "красной зоны" в городе ничего не изменится.

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