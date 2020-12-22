В Раде рассказали, когда могут назначить выборы мэра Харькова

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко сообщил, что довыборы в Харькове могут пройти только в две даты. Это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".

По его словам, на 28 марта, скорее всего, не выйдет, могут не успеть пройти все процедуры.

"Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", - сказал Корниенко.

Источник РБК-Украина в среде местного самоуправления считает, что выборы в Харькове пройдут не раньше следующей осени.

Напомним, бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес умер, у него остановилось сердце.

Функции мэра начал исполнять секретарь местного совета. В ОПОРЕ сообщили, что исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы обращается в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Отметим, секретарем Харьковского городского совета сейчас является Игорь Терехов.