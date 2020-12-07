В Раду сегодня могут внести закон о продлении особого статуса ОРДЛО

В Верховную раду сегодня, 7 декабря, могут внести законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действие закона хотят продлить еще на год.



Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в команде Владимира Зеленского.



По словам собеседника, документ предусматривает продление особого порядка в ОРДЛО еще на год - до 31 декабря 2021 года.

Эту информацию также подтвердила в комментарии изданию замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сегодня будет зарегистрирован законопроект, который продлевает на год действие этого закона. Больше ничего не меняется, суть закона об особенностях местного самоуправления остается точно такой же, которая была проголосована в 2014 году. Цель - дать возможность нашим переговорщикам продолжить мирные переговоры и сам мирный процесс", - отметила Кравчук.

Напомним, 4 декабря глава Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал, что закон об особом статусе Донбасса могут продлить на следующей пленарной неделе.

По его мнению, какие-либо другие изменения в этом законе маловероятны, потому что пройти этот вопрос нужно быстро, поскольку заканчивается тайминг работы Рады в этом году.

Как писало РБК-Украина, в ноябре глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что ВР может продлить действие закона об особом статусе ОРДЛО. Остальные же законодательные инициативы по Донбассу еще готовятся.

До этого представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин сообщил, что так называемая "формула Штайнмайера" будет включена в закон об особом статусе Донбасса. Она прописывает порядок восстановления контроля Украины над этой территорией.