ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Раду сегодня могут внести закон о продлении особого статуса ОРДЛО

Новина українською → Донбасс, Понедельник 07 декабря 2020 13:55
В Раду сегодня могут внести закон о продлении особого статуса ОРДЛО Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В Верховную раду сегодня, 7 декабря, могут внести законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действие закона хотят продлить еще на год.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в команде Владимира Зеленского.

По словам собеседника, документ предусматривает продление особого порядка в ОРДЛО еще на год - до 31 декабря 2021 года.

Эту информацию также подтвердила в комментарии изданию замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сегодня будет зарегистрирован законопроект, который продлевает на год действие этого закона. Больше ничего не меняется, суть закона об особенностях местного самоуправления остается точно такой же, которая была проголосована в 2014 году. Цель - дать возможность нашим переговорщикам продолжить мирные переговоры и сам мирный процесс", - отметила Кравчук.

Напомним, 4 декабря глава Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал, что закон об особом статусе Донбасса могут продлить на следующей пленарной неделе.

По его мнению, какие-либо другие изменения в этом законе маловероятны, потому что пройти этот вопрос нужно быстро, поскольку заканчивается тайминг работы Рады в этом году.

Как писало РБК-Украина, в ноябре глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что ВР может продлить действие закона об особом статусе ОРДЛО. Остальные же законодательные инициативы по Донбассу еще готовятся.

До этого представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин сообщил, что так называемая "формула Штайнмайера" будет включена в закон об особом статусе Донбасса. Она прописывает порядок восстановления контроля Украины над этой территорией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс законопроект Верховная Рада
NEWS
Не только карантин: в Кабмине назвали причины снижения заболеваемости COVID-19
Юлия Струкпарламентский редактор Не только карантин: в Кабмине назвали причины снижения заболеваемости COVID-19
DAILY
Дмитрий Кулеба: Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину