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Какие полномочия ОАСК предлагает урезать Зеленский: детали законопроекта

Новина українською → Украина, Среда 17 февраля 2021 11:55
Какие полномочия ОАСК предлагает урезать Зеленский: детали законопроекта Фото: ОАСК (пресс-служба суда)
Автор: РБК-Украина

Президентский законопроект №5067 о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК) предлагает лишить его права рассматривать дела относительно обжалования нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Документом предлагается такие дела передать в подсудность Верховному Суду Украины как суду первой инстанции.

Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей, согласно законопроекту, должен рассматривать административные дела в отношении законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабинета Министров Украины.

А вот административные дела о законности и соответствия правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, Национального банка Украины, других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, должен рассматривать Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из трех судей

Судом апелляционной инстанции в таких делах является Большая Палата Верховного Суда.

Также этим законопроектом уточняется значение термина "нормативно-правовой акт" для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.

Как отмечается в документе, целями и задачами данного законопроекта является введение надлежащего высокого уровня судейского рассмотрения административных дел об оспаривании актов Кабинета Министров Украины, министерств, других центральных органов исполнительной власти, Национального банка Украины и других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины

Как сообщало РБК-Украина, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Для этого он направит в Верховную раду три законопроекта.

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