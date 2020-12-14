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В Раде объяснили необходимость продления особого статуса ОРДЛО

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В ТКГ считают, что Верховной раде Украины нужно продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО еще на год. Это нужно для продолжения переговорного процесса по Донбассу.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин ("Слуга народа"), говорится в материале РБК-Украина "Попытка номер пять. Зачем власть хочет продлить особый статус ОРДЛО".

По его словам, включить в этот закон "формулу Штайнмайера", о чем договорились в Нормандии, невозможно без внесения других технических изменений. Костин говорит, что вопрос о разработке изменений в закон о специальном порядке в ОРДЛО в течение года обсуждался в ТКГ, но Россия постоянно выдвигала какие-то другие условия.

"К сожалению, из-за неконструктивной позиции Российской Федерации нам не удалось завершить обсуждение всего комплекса изменений к закону, которые бы вводились в текст вместе с так называемой "формулой Штайнмайера". Несмотря на все обращения украинской делегации о том, чтобы закончить работу над текстом этих изменений, мы не были услышаны", - объяснил он РБК-Украина.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сегодня проведет заседание с главами фракций парламента. Они, в частности, будут обсуждать порядок рассмотрения закона об особом статусе Донбасса.

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