В Раде не исключают внеочередное заседание для принятия бюджета до 1 декабря

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев не исключает проведение внеочередного заседания ВР для принятия государственного бюджета на 2021 год до 1 декабря. Сейчас в парламенте еще нет текста закона о бюджете, подготовленного ко второму чтению.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"(Бюджет можем принять, - ред.), когда Кабинет министров подаст его в Верховную раду... Если мы говорим, что первое пленарное заседание после завтрашнего состоится первого декабря, мы его (срок, - ред.) очевидно уже просрочили", - отметил парламентарий.

Он не исключает проведение внеочередного заседания Рады. Однако нардеп обращает внимание, что депутаты в любом случае должны ознакомиться с текстом бюджета, а Кабинет министров его еще не подал.

"Возможно, нельзя исключать проведение внеочередного заседания, но вы же понимаете, что должны быть консультации еще проведены. Мы должны изучить еще текст бюджета, а его до сих пор нет в Верховной раде", - сказал глава финкомитета.

Напомним, 5 ноября ВР одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год. Парламентарии поддержали за основу и в целом проект постановления №4000-П. "За" проголосовали 275 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, 18 сентября Кабмин представил в Раде государственный бюджет на 2021 год. В Минфине уверяли, что бюджет-2021 сбалансирован и реалистичен.

Однако эксперты в проекте государственного бюджета на 2021 год видят ряд рисков. В частности, завышенный план по доходам.