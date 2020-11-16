В Раде доработали закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП: что изменилось

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев объяснил, что изменилось в законопроекте об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Комитет подготовил проект к повторному первому чтению.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

По словам нардепа, в законопроекте произошли существенные изменения.

"Мы переносим сроки введения РРО для всех ФЛП, кроме тех, кто занимается так называемыми рисковыми видами деятельности, к которым относятся: торговля в интернете, торговля ювелирными изделиями, торговля секонд хендом, торговля автозапчастями. Все эти виды деятельности фискализируются с 1.01, как это определено законом сейчас. А все остальные переносят на следующий год - на 1.01.22", - подчеркнул глава финкомитета.

Гетманцев обратил внимание, что предыдущая редакция закона не получила поддержки, поскольку отсрочка была прописана для всех ФЛП.

"Большинство украинцев поддерживает фискализацию и настаивает на соблюдении своего права на чек... Сейчас мы рисковые не переносим, ​​всех переносим, ​​кроме рисковых, поэтому я думаю, что это более взвешенное решение, это правильное решение", - сказал нардеп.

По его словам, в документе значительно смягчается ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упрощается отчетность для программных РРО.

Напомним, Рада 17 ноября может отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Нардепы рассмотрят соответствующий законопроект №4313 в повторном первом чтении.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября ВР не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года: документ за основу поддержали лишь 212 нардепов при 226 необходимых. Его отправили на доработку в комитет.

Так, в Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для ФЛП: с 1 августа ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.