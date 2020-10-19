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Рада завтра заслушает Степанова по готовности к борьбе с COVID-19

Новина українською → Украина, Понедельник 19 октября 2020 11:42
Рада завтра заслушает Степанова по готовности к борьбе с COVID-19 Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины во вторник, 20 октября, заслушает министра здравоохранения Максима Степанова. Он должен отчитаться по поводу готовности к борьбе с коронавирусом в Украине.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета.

"Мы не можем проводить час вопросов к правительству, но мы можем заслушать информацию. Есть предложение... завтра пригласить министра здравоохранения. 20 минут на выступление представителя правительства, и после этого вопрос от депутатских фракций и групп до 21 минуты. По поводу текущего состояния и готовности борьбы с коронавирусом в Украине ", - рассказал глава Рады.

Отметим, в Украине по состоянию на 19 октября не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина. В "красный" список попала и Кировоградская область.

Во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране он составляет 192,7 при норме в 40.

Напомним, в Украине за сутки заболели 4 766 человек. Всего с начала пандемии заразились уже более 300 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных коронавирусом, если текущая динамика заболеваемости сохранится.

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