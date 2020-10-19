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Рада завтра заслухає Степанова щодо готовності до боротьби з COVID-19

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 жовтня 2020 11:42
Рада завтра заслухає Степанова щодо готовності до боротьби з COVID-19 Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада України у вівторок, 20 жовтня, заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він має прозвітувати по готовності до боротьби з коронавірусом в Україні.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради.

"Ми не можемо проводити годину запитань до уряду, але ми можемо заслухати інформацію. Є пропозиція... завтра запросити міністра охорони здоров'я. 20 хвилин на виступ представника уряду, і після цього запитання від депутатських фракцій та груп до 21 хвилини. Щодо поточного стану і готовності боротьби з коронавірусом в Україні", - розповів глава Ради.

Відзначимо, в Україні станом на 19 жовтня не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину. В "червоний" список потрапила і Кіровоградська область.

У всіх регіонах України перевищений показник захворюваності на коронавірус. У середньому по країні він становить 192,7 при нормі в 40.

Нагадаємо, в Україні за добу захворіли 4 766 осіб. Усього з початку пандемії заразилися уже понад 300 тисяч чоловік.

Як писало РБК-Україна, в грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих на коронавірус, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться.

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