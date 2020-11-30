Рада завтра может рассмотреть закон о народовластии

Верховная рада Украины может во вторник, 1 декабря, рассмотреть законопроект о народовластии через референдум. Ранее профильный комитет рекомендовал одобрить его во втором чтении.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в ходе заседания согласительного совета.

"Завтра перейти к рассмотрению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум №3612... Я очень прошу рассмотреть вопрос включения этого вопроса в повестку дня и рассмотрения без больших дискуссий, поскольку положительные выводы и юридического управления, и Главного экспертного управления. Законопроект готов", - сказал он.

По словам Стефанчука, ко второму чтению была учтена треть представленных парламентариями поправок.

Напомним, 15 ноября Стефанчук анонсировал, что на этой пленарной неделе парламент продолжит рассмотрение законопроекта о народовластии через референдум. Однако оно так и не состоялось.

Как писало РБК-Украина, в конце октября в комитет по вопросам госвласти официально поступил срочный общий вывод Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по поводу этого документа.