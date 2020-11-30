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Рада завтра може розглянути закон про народовладдя

Новость на русском → Україна, Понеділок 30 листопада 2020 11:58
Рада завтра може розглянути закон про народовладдя Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада України може у вівторок, 1 грудня, розглянути законопроект про народовладдя через референдум. Раніше профільний комітет рекомендував схвалити його в другому читанні.

Про це заявив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук у ході засідання погоджувальної ради.

"Завтра перейти до розгляду законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум №3612... Я дуже прошу розглянути питання включення цього питання до порядку денного і розгляду без великих дискусій, оскільки є позитивні висновки і юридичного управління, і Головного експертного управління. Законопроект готовий", - сказав він.

За словами Стефанчука, до другого читання була врахована третина поданих парламентарями правок.

Нагадаємо, 15 листопада Стефанчук анонсував, що на цьому пленарному тижні парламент продовжить розгляд законопроекту про народовладдя через референдум. Однак воно так і не відбулося.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня у комітет з питань держвлади офіційно надійшов терміновий загальний висновок Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) і Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) з приводу цього документа.

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Новини України Політика референдум Верховна Рада Руслан Стефанчук
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