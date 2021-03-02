UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада ушла на перерыв: Разумков собирает у себя глав фракций

Автор: Юлия Струк

Верховная рада ушла на перерыв. Спикер ВР Дмитрий Разумков пригласил председателей парламентских фракций и групп к себе в кабинет на совещание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"Поступило заявление о реальном перерыве... представителей депутатских фракций и групп приглашаю в кабинет мой", - сказал Разумков.

Отметим, до этого глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет требовать реального перерыва для обсуждения законопроектов о тарифной политике в Украине. Фракция хотела узнать, будут ли подписи за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения соответствующих законопроектов.

Напомним, вчера Разумков заявил, что парламент может рассмотреть законы о тарифной политике на внеочередном заседании. При этом нардепы отказались включить их в повестку дня на этой неделе.

Как писало РБК-Украина, 23 февраля Рада провела внеочередное заседание. Парламентарии рассмотрели законопроект о госслужбе, который ранее ветировал президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная РадаперерывДмитрий Разумков
Читайте также
Льготы для инвестнянь и налоговая амнистия: что сегодня рассмотрит Рада
Довыборы в Раду: кто может стать нардепом от 87 округа Ивано-Франковской области
Прогноз погоды