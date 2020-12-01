Рада сократила сроки рассмотрения законов о поддержке бизнеса на время карантина

Верховная рада включила в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского о поддержке бизнеса на время карантина. Речь идет о проектах №4429-4431.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Парламент также сократил сроки внесения альтернативных законопроектов.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР включить в повестку дня законопроект, предусматривающий по 8 тысяч гривен выплат физическим лицам-предпринимателям на время карантина.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал условие рассмотрения законопроектов президента о поддержке бизнеса на время карантина. По его словам, законы можно рассмотреть на этой пленарной неделе, включив их в повестку дня по процедуре Ad hoc. Для этого требуется согласие фракции ОПЗЖ.

Так, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря.

Отметим, 26 ноября в Раде появились тексты законопроектов президента о поддержке бизнеса на время карантина. Речь идет о проектах №4429-4431.