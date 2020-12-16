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Рада сняла возрастные ограничения для госслужащих

Автор: Юлия Струк

Верховная рада сняла возрастные ограничения для государственных служащих. Законопроект №4096 во втором чтении одобрили 260 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 300 нардепов.

Проект вносит изменения в ЗУ "О государственной службе".

Согласно закону, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Напомним, данный закон Рада одобрила за основу в начале декабря. За него тогда проголосовали 260 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине могут обновить систему оплаты труда государственных служащих: Кабмин внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3748.

Так, в Украине планируют создать резерв государственных служащих. Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной раде принять доработанный законопроект №3491.

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