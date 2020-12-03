В Украине появятся правила отбывания административного ареста. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3047.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 229 нардепов.

Согласно проекту, лицо не позднее следующего дня со дня вступления в законную силу постановления судьи (суда) о применении админареста обязано самостоятельно прибыть в обособленное структурное подразделение территориального органа полиции по зарегистрированному месту его жительства/пребывания. В случае неявки к лицу могут применять привод.

Перед помещением лица в изолятор временного содержания обязательно проводят медосмотр. В случае выявления противопоказаний для помещения лица в ИВС руководство подразделения тероргана полиции обращается в суд с ходатайством об отсрочке админареста на срок до одного месяца.

Также проводится и личный досмотр лица.

"У лиц, которые помещаются в изолятор временного содержания, временно изымаются ценные вещи, документы, деньги, а также предметы, не разрешенные для хранения в помещениях для отбывания административного ареста", - говорится в документе.

Перечень запрещенных для хранения предметов, порядок их изъятия, хранения и возврата устанавливает Министерство внутренних дел.

Размещение лиц, подвергнутых админаресту

Арестованные лица размещаются в общих помещениях или помещениях для одиночного содержания ИВС.

Согласно закону, мужчин и женщин держат отдельно.

Не допускается размещение арестованных вместе с лицами, задержанными в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом или за совершение админправонарушения или в соответствии со статьей 151 ЗУ "О борьбе с терроризмом", и лицами, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, или осужденными к лишению свободы.

В документе прописано содержание арестованных, которые курят, отдельно от некурящих при наличии свободных помещений.

Напомним, в Украине разрешили обжаловать решение суда об аресте в апелляционном порядке. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2315.