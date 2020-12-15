Рада приступила к рассмотрению бюджета-2021

Верховная рада приступила к рассмотрению закона о государственном бюджете на 2021 год. Законопроект рассматривают во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Вчера бюджетный комитет Верховной рады поддержал проект государственного бюджета на 2021 год. Также парламентарии утвердили изменения в Бюджетный кодекс Украины.

Источник РБК-Украина в "Слуге народа" уверял, что в парламенте наберется достаточное количество голосов для принятия законопроекта о госбюджете на пленарном заседании парламента. Кроме фракции "Слуга народа", свои голоса должна дать группа "Довіра".

Вероятно, документ поддержат и группа "За майбутнє", а также фракция "Батькивщина".

Собеседник отмечал, что голосов за принятие бюджета точно должно хватить, а само рассмотрение должно пройти относительно оперативно, не переходя в "бюджетную ночь".

Напомним, в первом чтении проект госбюджета на 2021 год, кроме "Слуги народа" поддержали "Батькивщина", группа "Довіра" и группа "За майбутнє". Также документ поддержали 11 внефракционных нардепов.

Подробнее о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".